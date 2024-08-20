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В Сербии заявили, что ВСУ назначают наемников командирами

«Политика»: в ВСУ назначают наемников командирами из-за дефицита кадров

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Oleksandr Klymenko/Reuters

На Украине назначают наемников командирами из-за острого дефицита кадров. Об этом сообщает сербское издание «Политика».

«ВСУ испытывают огромные проблемы с командирским составом, особенно на уровне командования взводов и рот. <…> Нет офицеров, и на их места назначаются иностранные наемники», — пишет издание.

При этом назначаемые иностранные наемники могут не иметь необходимого опыта. На передовой у ВСУ зачастую не хватает лейтенантов и капитанов.

Похожую информацию предоставлял и координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он сообщал, что в украинской армии иностранных наемников назначают командовать мобилизованными.

Позже появилось сообщение, что удары нанесены в пригороде Киева по местам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Ранее Совфеде обсудили судьбу наемников, участвовавших в атаке на Курскую область.

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