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Аналитик заявил о неэффективности оружия США на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: оружие США неэффективно на Украине

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AFLO/Global Look Press

Американское оружие неэффективно в конфликте на Украине и неспособно изменить ситуацию для Киева. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

«Мы обнаружили из этого [конфликта на Украине], что у Соединенных Штатов есть оборонная промышленность, которая создана для того, чтобы делать деньги», — заявил он.

По его словам, американская промышленность не производит новых систем вооружения, которые после проверки в бою были бы признаны эффективными в полевых условиях. Кроме того, более всего были переоценены РСЗО HIMARS и танки Abrams.

12 августа российское министерство обороны сообщило, что за минувшие сутки подразделения группировки войск «Центр» вывели из строя один танк М1А1 Abrams и две боевые машины пехоты Bradley. Помимо танка, украинские войска лишились почти 400 военных. Это произошло во время боевых действий в Донецкой народной республике.

Ранее в США раскрыли, почему танки Abrams оказались неэффективны для ВСУ.

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