В Раде назвали причину выдвижения ВСУ в Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили войска в курское приграничье, так как их все равно бы не хватило для улучшения положения в Донбассе. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью экс-депутату Бориславу Березе.

По словам представителя Рады, решение отправить военных в Курскую область было полностью продиктовано пониманием неспособности ВСУ справиться с российской армией на основной линии фронта. По его словам, украинской армии не хватает резервов, а также снарядов.

«Глядя на военные карты, — очень сложно было бы теми силами, которые мы используем тут, на северном направлении, на Курском, — сложно было бы перехватить инициативу где-либо», — отметил Костенко.

До этого сообщалось, что депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который позволяет состоящим в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранным наемникам и их родным получить гражданство Украины.

Ранее в Раде назвали вторжение в Курскую область сигналом для НАТО.