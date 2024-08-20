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В МО рассказали, как Белоусов решает задачи по безопасности приграничных регионов

МО: Белоусов лично решает задачи по военной безопасности приграничья

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов объявил, что берет на себя решение наиболее сложных вопросов, касающихся военной безопасности в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом сообщило Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что для каждой задачи, поставленной перед Координационным советом, в министерстве назначено ответственное должностное лицо, которому поручается ее реализация в течение суток. Если возникнут трудности, которые невозможно решить на данном уровне, информация об этом поступает непосредственно к министру, после чего он принимает окончательное решение.

20 августа под руководством Белоусова прошло заседание Координационного совета, посвященное вопросам обеспечения военной безопасности в приграничных зонах указанных регионов. На нем было принято решение о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск».

Также в РФ создали координационный совет по безопасности приграничья, который будет заниматься повышением эффективности обеспечения группировок войск всем необходимым.

ВС РФ взяли под контроль места скопления ВСУ под Курском.

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