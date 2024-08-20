Белоусов назначил замглавы Координационного совета по пограничью

Министр обороны РФ Андрей Белоусов назначил генерала-полковника Юнус-Бека Евкурова заместителем председателя Координационного совета по безопасности приграничных Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас Евкуров находится в Курской области. По словам Белоусова, все члены совета должны быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме. В него вошли замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга, которому поручено курировать вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан, замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, который будет ведать вопросами военно-технического обеспечения, замглавы МО РФ Павел Фрадков, который будет курировать инженерное обустройство и строительство, а также руководитель аппарата МО РФ Олег Савельев, который будет отвечать за межведомственное взаимодействие и координацию.

Ответственным за медицинское обеспечение в совете назначен руководитель Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.

До этого Белоусов объявил о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск».

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.