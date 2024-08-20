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В Литве началось строительство немецкой военной базы «для устрашения русских»

Reuters: Литва начала строить военную базу бундесвера у границы с Белоруссией

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Freepik.com

Недалеко от границы с Белоруссией Литва начала строительство военной базы для размещения четырех тысяч немецких военнослужащих. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что контингент бундесвера на постоянной основе разместится за пределами Германии впервые после окончания Второй мировой войны.

Со ссылкой на министра обороны Литвы Раймундаса Вайкснораса агентство отмечает, что на строительство базы будет потрачено более €1 млрд, что для страны с населением в 2,9 млн человек является «огромной инвестицией».

По словам Вайкснораса, база создается «для успокоения населения» и «устрашения русских».

Военный объект разместится в Рудинкае, недалеко от Вильнюса и всего в 20 километрах от границы с Белоруссией. Помимо контингента из 4000 военнослужащих на базе будут созданы условия для размещения и технического обслуживания танков и другой техники.

7 августа стало известно, что Литва закупила противотанковые ежи и «зубы дракона» на €4 млн. Их направили для установки к границе с Россией и Белоруссией. Открытие первого участка, где будут поставлены оборонительные сооружения, должно пройти 22 августа.

Ранее сообщалось, что в случае войны ФРГ может направить к границе с РФ сотни тысяч военных.

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