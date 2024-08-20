Генерал Попов допустил свое возвращение на СВО

Являющийся фигурантом дела о коррупции, бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов допустил свое возвращение в зону СВО. Его слова приводит Telegram-канал Mash.

«Зовут — иди, не зовут — не напрашивайся», — сказал Попов.

По его словам, он присоединится к специальной военной операции, если его участие сочтут необходимым в командовании.

До этого экспертиза обнаружила, что на документах, фигурирующих в деле против бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова, стоит его поддельная подпись.

21 мая стало известно об аресте Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Перед этим суд арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, которых обвиняют во взяточничестве. 23 мая по схожему обвинению был арестован начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее в кабмине одобрили дополнение механизма заключения контрактов на СВО для подсудимых.