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Чехия планирует использовать доходы от замороженных активов РФ для закупки снарядов ВСУ

Минобороны Чехии: доходы от активов РФ пойдут на закупку боеприпасов для ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

Власти Чехии планируют использовать доходы от замороженных российских активов для закупки боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, слова которой приводятся на сайте ведомства.

По словам представителя ЕС, несколько недель назад Евросоюз предложил Чехии использовать доходы от замороженных активов Российской Федерации для закупки боеприпасов для Вооружённых сил Украины.

Чехия согласилась на это предложение и планирует приобрести на эти средства «несколько сотен тысяч боеприпасов».

В заявлении отмечается, что Министерство обороны Чехии будет выступать в роли посредника между ЕС, который предоставит средства, и поставщиками боеприпасов. В первую очередь будут удовлетворяться «срочные потребности» ВСУ.

14 августа чешский сенатор Лукаш Вагенкнехт на заседании комитета по надзору за общественными фондами заявил, что при закупке боеприпасов Чехией для Украины было переплачено 1,4 млрд крон (около $60 млн), из-за чего ВСУ недополучили 20 тысяч боеприпасов.

До этого президент Чехии Петр Павел говорил, что Украина получит по 50 тысяч боеприпасов в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы, а с сентября по конец года — по 80-100 тысяч боеприпасов ежемесячно.

Ранее полиция Чехии обвинила ГРУ во взрывах на складах с боеприпасами для Украины.

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