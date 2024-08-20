Минобороны показало кадры поражения колонны техники ВСУ

Министерство обороны России опубликовало видео поражения колонны техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Отмечается, что колонну противника в лесном массиве обнаружил оператор разведывательного беспилотника. После ее сопровождения до места стоянки и подтверждения сосредоточения живой силы ВСУ координаты передали расчету ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С», который нанес огневое поражение.

В ведомстве также добавили, что в результате был уничтожены три единицы техники ВСУ и до 20 человек личного состава.

До этого командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ остановлены на всей территории Курской области. По его словам, основные ресурсы украинских войск в регионе уничтожены. Командир «Ахмата» отметил, что идет зачистка населенных пунктов области от ВСУ.

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее в США увидели слабость в стратегии Киева в Курской области.