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Российская авиация атаковала позиции ВСУ в Сумской области

МО: авиация РФ нанесла удары по позициям ВСУ в Сумской области

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Пресс-служба Минобороны России/РИА «Новости»

Российские самолеты нанесли удары по позициям ВСУ в районах Белополья, Александрии, Ворожбы, Вольной Слободы, Могрицы, Локни и Хотени в Сумской области Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что возле указанных населенных пунктов находились скопления личного состава и техники украинских войск, а именно 61-й мехбригады, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны.

По данным оборонного ведомства, ВСУ за сутки потеряли порядка 350 солдат, а также 25 единиц техники, включая БМП, два БТР, четыре танка, 18 бронемашин, восемь легковых автомобилей, станцию РЭБ и два миномета.

Также Минобороны опубликовало видео поражения колонны техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Отмечается, что колонну противника в лесном массиве обнаружил оператор разведывательного беспилотника. После ее сопровождения до места стоянки и подтверждения сосредоточения живой силы координаты передали расчету РСЗО «Торнадо-С», который нанес огневое поражение.

Ранее сообщалось, что российские военные с начала боев под Курском уничтожили более 4 тысяч солдат ВСУ.

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