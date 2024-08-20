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ВС РФ уничтожили польскую и французскую технику в ДНР

МО: ВС РФ уничтожили установку Krab и гаубицу Caesar в Пречистовке и Шахтерском

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Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

Подразделения группировки российских войск «Восток» уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и гаубицу Caesar французского производства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что силы РФ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение военнослужащим и технике двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Шахтерское.

На этом направлении украинская армия лишилась до 110-ти солдат, из оружия помимо артустановки и гаубицы — танк и три автомобиля.

В общей сложности с начала проведения российской специальной военной операции на Украине ВСУ потеряли 639 самолетов, 282 вертолета, 30192 беспилотников, 575 зенитных ракетных комплексов, 17345 танков и другой техники.

Также 20 августа Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие захватили опорный пункт ВСУ к юго-западу от населенного пункта Очеретино на Авдеевском направлении.

Ранее сообщалось, что оборона ВСУ в Донбассе перед операцией под Курском «дала трещины».

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Операция на Украине
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