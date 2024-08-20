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Двое жителей Донецка получили ранения в ходе атаки беспилотника ВСУ

Мэр Донецка сообщил о ранении двух жителей города в ходе атаки ВСУ

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Беспилотник украинских войск сбросил бомбу в Кировском районе Донецка. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин, в результате инцидента пострадали два человека.

По словам градоначальника, ранения получили женщина 1989 года рождения и мужчина 1980-го. Он уточнил, что обоим пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

19 августа дроны ВСУ атаковали Белгородскую область. Одной из целей противника стал поселок Октябрьский. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) взорвался на парковке у местного промышленного предприятия, из-за чего у здания оказались выбиты окна и посечен фасад.

Кроме того, продолжается тушение пожара на нефтебазе в Пролетарске Курской области, который возник после удара вражеского беспилотника. Площадь возгорания достигла 10 тыс. квадратных метров.

Ранее сообщалось, что школьные автобусы в приграничье Белгородской области оснастят средствами РЭБ.

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