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В Канаде произошел скандал из-за российских истребителей

CBC: канадские консерваторы по ошибке выдали истребители РФ за канадские

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Консервативная партия Канады использовала кадры с российскими истребителями в своем ролике с выступлением лидера партии Пьера Пуальевра в соцсети Х вместо канадских самолетов. Об этом сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что видео было позже удалено.

«В видео Пуальевр заговорил об истребителях, совершающих тренировочный полет, готовящихся «защищать наш дом и родину». Однако в использованных кадрах были показаны самолеты российского производства», — говорится в сообщении.

Правящая либеральная партия Канады воспользовалась инцидентом, чтобы обвинить оппонентов в чрезмерно мягком отношении к России.

До этого Канада подтвердила, что ведет против России необъявленную войну. Об этом заявило российское посольство в Оттаве.

Также телеканал CBC News со ссылкой на минобороны Канады сообщал, что Украина может использовать переданные Канадой танки и бронетехнику на территории России, Оттава не запрещала этого.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.

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