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Российские военные взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

МО: российские штурмовики овладели опорным пунктом ВСУ на Авдеевском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие штурмовой группы мотострелкового соединения «Урал» группировки войск «Центр» захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) к юго-западу от населенного пункта Очеретино на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

По данным оборонного ведомства, управление боем ведется беспрерывно с тщательно замаскированного заглубленного командного пункта батальона. Поддержку штурмовой группе оказывают операторы разведывательных беспилотников, которые регулярно транслируют видео на командный пункт и следят за ситуацией в районе выполнения боевой задачи.

Хорошее руководство личным составом и слежка за окружающей обстановкой с воздуха помогает выполнить боевую задачу минимальными силами за малое время, подчеркнули в Минобороны.

Командир батальона с позывным «Чита» сообщил, что ВСУ несут потери. По его словам, российские военные успешно «давят» на украинцев, применяя FPV-дроны, сбросы боеприпасов и артиллерию, ежедневно захватывается участок или район обороны противника.

Ранее в России упростили передачу конфискованного оружия в зону СВО.

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Операция на Украине
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