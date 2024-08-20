Стало известно о планах ВСУ создать плацдарм перед наступлением в Курской области

Украинские военные после уничтожения трех мостов через реку Сейм в Курской области пытаются создать условия, чтобы подготовить плацдарм перед наступлением. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В публикации говорится, что российские военнослужащие смогли зачистить населенный пункт Сафоновка в Льговском районе от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Похожие операции начали проводиться в селах Шептуховка и Скрыловка.

До этого военный блогер Алексей Живов заявил, что удар ВСУ по третьему мосту в Курске усложнит логистику Вооруженных сил РФ.

Ночью 19 августа ВСУ нанесли удар по третьему (и последнему) мосту через Сейм, разрушив три пролета. Что означают действия Киева и как может развиваться обстановка в регионе — в нашем материале.

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок обратил внимание, что удары ВСУ по мостам через Сейм подаются украинскими экспертами как способ нарушить тыловое и техническое обеспечения российских войск, ведущих в настоящее время оборонительные действия в Курской области, или как средство для окружения подразделений ВС РФ.

Если ВСУ приступили к разрушению мостов, то это означает, что противник переходит к обороне и не планирует дальнейшего продвижения в глубину России, отметил эксперт.

Ранее экс-аналитик ЦРУ заявил о плохой ситуации для ВСУ в Курской области.