Немецкие власти должны ответить на вопросы российской стороны о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил в комментарии «Известиям».

«Когда требуемая информация, которая не предоставляется по официальным каналам, одновременно всплывает в нескольких немецких СМИ, это наводит на мысль, что все это инсценировано», — высказался глава российского МИД.

По словам Лаврова, происходящее словно призвано отвести внимание общественности от реальных исполнителей терактов. Он также назвал позором решение ФРГ смириться с тем, что ее лишили основы для экономического и энергетического благополучия.

До этого газета Wall Street Journal написала, что президент Украины Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва газопроводов «Северный поток» (СП) и «Северный поток — 2» (СП-2). По данным издания, операция планировалась с использованием небольшой яхты, а также нескольких дайверов, среди которых обязательно должна была быть женщина. Прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина по делу о подрывах газопроводов. Речь шла о дайвере Владимире Журавлеве из Киева.

Ранее Германия открестилась от ответственности за немецкое оружие в Курской области.