В Новгородской области задержали мужчину по подозрению в планах присоединиться к РДК

В Новгородской области задержали мужчину, подозреваемого в намерении присоединиться к РДК (признан в РФ террористической организацией) (Русскому добровольческому корпусу) или «Легиону «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что мужчина поддерживал связь с запрещенными в РФ группировками через защищенный мессенджер и планировал проникнуть на контролируемую ВСУ территорию через Брянскую область.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к участию в деятельности террористической организации» и «Приготовление к государственной измене». Он дал признательные показания.

«Нашел ролик в интернете. После этого по ссылке перешел на Telegram-канал. <..> Далее нашел официальный сайт ЛСР и заполнил анкету. Также написал, что хочу помочь Украине», — рассказал задержанный сотрудникам ФСБ.

До этого ФСБ показало видео признания тамбовца в работе на РДК и «Легион свободы России».

Ранее экс-полковник СБУ заявил, что РДК не существует.