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Одноногому солдату «Айдара» поставили внезапный диагноз

«Страна.ua»: бойцу «Айдара» диагностировали беременность на медкомиссии

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Felipe Dana/AP

Потерявшему ногу бойцу украинского штурмового батальона «Айдар»* (организация, внесенная в реестр террористов и экстремистов и запрещенная на территории России) Станиславу Дегтяру врачи во время прохождения медкомиссии диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«По словам Станислава Дегтяра, <…> ему написали два диагноза, которые освобождают от службы — жалобу на ампутированную ногу и беременность», — уточнили в публикации.

Заключение о «беременности» бойцу выдал хирург, а невропатолог отметил жалобы на отсутствие ноги. Мужчина счел такое отношение украинских врачей «неуважением к ветеранам».

До этого врач рассказал об одинаковом лечении российскими медиками военных РФ и Украины. Ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич подчеркнул, что раненый солдат противника уже не является боевой единицей, и медики воспринимают его лишь как своего пациента. Он напомнил о служившем в наполеоновской армии французском военном хирурге Жане Ларрее и проводившем операции многим раненым русским солдатам.

Ранее бывший командир «Айдара»* высказался по поводу наступления ВС РФ на Волчанск.

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