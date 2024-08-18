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Стало известно, какую натовскую бронетехнику использовали ВСУ при атаке на Курскую область

РИА Новости: Киев бросил на Курскую область самую новую бронетехнику НАТО

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали при нападении на Курскую область броневики, которые Киев получил от стран Североатлантического альянса (НАТО) непосредственно перед вторжением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на захваченные документы украинской армии.

Российские морские пехотинцы 810-й бригады обнаружили в одном из захваченных в Курской области броневиков документы, из которых следует, что ВСУ задействовали при атаке на приграничный регион РФ новейшую бронетехнику НАТО, в том числе американские бронеавтомобили HMMWV, тяжелые бронемашины Cougar и бронетранспортер Stryker.

Журналисты изучили бумаги и выяснили, что использованный украинскими бойцами 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады канадский бронеавтомобиль Roshel Senator был произведен в этом году и поставлен на территорию Украины перед вторжением.

18 августа Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли за время атаки на Курскую область 3460 солдат. Только за прошедшие сутки в регионе ликвидировали более 300 военнослужащих ВСУ и 27 единиц техники. Помимо живой силы, российские военные уничтожили 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортеров, 262 боевые бронированные машины и 115 автомобилей, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее мэр Львова предупредил о расплате за атаку ВСУ на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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