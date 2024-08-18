В пресс-службе Министерства обороны Молдавии заявили, что Таллин закупит для Кишинева партию бронированных машин на сумму €46 млн в рамках Европейского инструмента мира (EPF). Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что данная закупка должна быть направлена на повышение обороноспособности Национальной армии Молдавии, а также на укрепление ее мобильности.

До этого стало известно, что в результате финансовой «помощи» Молдавии со стороны Евросоюза увеличивается государственный долг, при этом социальные вопросы остаются нерешенными, а их решение переносится на неопределенный срок.

В оппозиционной партии «Возрождение» подчеркнули, что по факту всей финансовой европейской «помощи» к концу каждого года в Молдове лишь увеличивается внешний долг, а реальные трудности и проблемы граждан переносятся из старого года в новый.

В партии предположили, что европейские кредиты распределяются «только между приверженцами евроинтеграции» — в том числе членами правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).

Ранее Европарламент решил предоставить Молдавии финансовую помощь в размере €145 млн.