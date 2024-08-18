Родные пропавшего в Курской области пенсионера не подтвердили данные, что с ним все хорошо

Внучка Александра Григорьева, над которым издевались солдаты ВСУ, не подтвердила информацию о том, что с мужчиной все в порядке. Об этом написал Telegram-канал SHOT.

«У нас нет никакой связи ни с Гоголевкой, ни с Суджей, ни с какими соседями. Мы не знаем, что с ним ... У нас нет абсолютно никакой связи ни с кем из соседей, никто не может подтвердить нам, что с ним все хорошо», — поделилась девушка.

Она также добавила, что дедушка является гражданином РФ, у него российский паспорт.

До этого МВД Украины опубликовало видео, на котором пенсионера просят показать украинский паспорт. Как сообщало издание Baza, Григорьев жил в Макеевке (ДНР), а потом перебрался вместе с родственниками в Курскую область. Позже в разговоре с «Известиями» внучка Григорьева заявила, что украинский паспорт ее дедушки уже не действует.

18 августа Telegram-канал Mash сообщал, что в Гоголевке Курской области нашли 74-летнего Александра Григорьева, над которым издевались солдаты ВСУ. По словам журналистов, соседи видели Григорьева возле его дома и в окрестностях деревни Гоголевка.

15 августа Mash писал, что пенсионер пропал на 10 дней после того, как в сети появились кадры издевательства украинского военного над мужчиной. Видео было снято 11 августа в селе Заолешенка.

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