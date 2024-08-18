В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ пострадали две женщины

Две женщины получили ранения в результате обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, у одной из пострадавших диагностировали баротравму и поверхностное осколочное ранение предплечья. Жительница населенного пункта отказалась от госпитализации, поэтому врачи оказали ей медицинскую помощь на месте.

«Вторую пострадавшую с осколочным ранением шеи бригада СМП (скорой медицинской помощи. — «Газета.Ru») доставляет в областную клиническую больницу», — говорится в заявлении.

Гладков добавил, что также бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли урон трем частным домовладениям. У зданий оказались выбиты окна и посечены крыши с фасадами.

17 августа украинские дроны атаковали села Новая Таволжанка и Терезовка в Белгородской области. В первом населенном пункте удару подвергся легковой автомобиль, водитель которого получил осколочные ранения плеча. Мужчину доставили в больницу, но после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Ранее в Белгородской области из-за атаки со стороны ВСУ частично нарушилось энергоснабжение.