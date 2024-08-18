Найден 74-летний мужчина, над которым издевались солдаты ВСУ в Курской области

В Гоголевке Курской области нашли 74-летнего Александра Гусарова, над которым издевались солдаты ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на внучку пенсионера.

«Соседи уже видели Александра Гусарова возле дома в деревне Гоголевка и в окрестностях. Он в порядке, чувствует себя хорошо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что внучка пока не связывалась с дедушкой, так как у него нет телефона.

15 августа Telegram-канал сообщал, что пенсионер пропал на 10 дней после того, как в сети появились кадры издевательства украинского военного над мужчиной. Видео было снято 11 августа в селе Заолешенка.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Луганской народной республики (ЛНР), подозреваемого в сотрудничестве с иностранными спецслужбами и попытке вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Под стражей оказался гражданин Украины. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). На допросе мужчина заявил, что радовался ракетным ударам по территории республики, которые совершались благодаря полученным им сведениям. В то же время он признал, что совершил преступление.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.