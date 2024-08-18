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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

«Страна»: Киев атаковали ракеты и дроны

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Киевской области и самой столице Украины с раннего утра слышны взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По данным городской военной администрации, Киев атаковали ракеты и дроны. С пяти утра была попытка удара баллистическими ракетами, которые были сбиты на подлете к столице, как и беспилотники, утверждают журналисты.

«Страна» отметила, что с семи утра произошла новая атака крылатыми ракетами, предварительно «Искандер-К».

В городе не зафиксировали разрушений и пострадавших. Очевидцы также сообщали о взрывах на левом берегу столицы.

17 августа Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую авиатехнику на аэродромах: бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и вертолет Ми-17. По данным оборонного ведомства, с начала специальной военной операции российскими войсками были уничтожены 639 самолетов, 282 вертолета и свыше 30 тысяч беспилотников Вооруженных сил Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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