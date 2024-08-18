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В Германии призвали ВСУ прятать HIMARS из-за российских дронов

Журналист Репке: ВСУ должны отодвинуть HIMARS из-за дронов ВС РФ

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AFLO/Global Look Press

Украинским войскам следует прятать установки реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS из-за высокой активности дронов Вооруженных сил России, считает журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Надеюсь, украинской армии стало понятно ясно, что ей придется отодвинуть GMLRS (управляемые ракеты для HIMARS. — Прим. ред.) еще дальше после ударов по Сумской области», — отметил обозреватель.

По словам Репке, в настоящее время российские беспилотники наблюдают за всей зоной огневой поддержки украинских войск.

17 августа Минобороны РФ сообщило, что российская армия уничтожила две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS в Сумской области. Кроме того, военные РФ поразили четыре пусковые установки и две радиолокационные станции АN/MPQ-65 ЗРК Patriot, пусковую установку и радиолокационную станцию TRML-4D комплекса IRIS-T и пусковую установку С-125.

Факт уничтожения HIMARS в регионе впоследствии подтвердила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

Ранее в соцсетях опубликовали видео удара ВС РФ по комплексу Patriot в Днепропетровской области.

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