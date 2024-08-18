Подразделения группировки российских войск «Восток» в течение суток уничтожили более 105 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.

По его словам, подразделения «Востока» также уничтожили буксируемую гаубицу «Мста-Б», восемь единиц автомобильной техники, три беспилотника самолетного типа и два пункта боепитания.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции (СВО) ухудшается.

Он отметил, что украинская армия проигрывает в боях и утрачивает контроль над ключевыми населенными пунктами на Донбассе.

До этого американский военный аналитик Майкл Кофман сказал, что российские войска не только не ослабили натиск на Покровском направлении после атаки ВСУ на Курскую область, но даже усилили его.

Ранее в Германии назвали поражение ВСУ вопросом времени.