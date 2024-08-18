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Бойцы ВС РФ сорвали усиление передовых позиций ВСУ в пяти районах

МО РФ: сорвала усиление передовых позиций ВСУ в 5 районах

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Станислав Красильников/РИА Новости

Восточная группировка российских войск сорвала попытки усиления передовых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пяти районах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.

«Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю», — отметил он.

Гордеев уточнил, что удалось пресечь проведение противником ротации и выдвижение резервов в районах Угледара, Елизаветовки, Макаровки, Луговского и Дорожнянки.

Начальник пресс-центра обратил внимание, что уничтожены опорные пункты, места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а также 123-й бригады теробороны. Удары наносились в районах Пречистовки и Нескучного.

В середине августа в Минобороны раскрыли огромные потери ВСУ за сутки. По данным оборонного ведомства, больше всего украинская армия потеряла бойцов в зоне контроля подразделений российских группировок войск «Запад» и «Юг».

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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