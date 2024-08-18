На Военно-строительную компанию подали десять исков

Федеральное казенное учреждение (ФКУ) «Объединенное стратегическое командование Ленинградского военного округа» (юрлицо округа) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исками о взыскании с Военно-строительной компании (ВСК) 49,454 млн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

По информации агентства, юрлицо Ленинградского военного округа 15 августа подало десять исков к ВСК.

Третьим лицом во всех случаях выступает Федеральное казенное предприятие (ФКП) «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации».

Как сообщается, в настоящее время суд принял к производству три иска: на 12,645 млн руб., на 6,951 млн руб. и 875,2 тыс. руб.

До этого суд арестовал экс-начальника филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергея Сухова по делу о мошенничестве.

Компания входит в систему Военно-строительного комплекса Минобороны России. Она занимается строительством многоэтажных домов и микрорайонов для военнослужащих, а также реконструкцией исторических объектов.

Ранее был арестован экс-гендиректор Военно-строительной компании Андрей Белков.