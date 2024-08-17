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Командир «Ахмата» назвал единственный для бойцов ВСУ шанс выжить в Курской области

Алаудинов: шанс выжить под Курском есть только у сдавшихся в плен солдат ВСУ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), зашедшие в Курскую область, могут остаться в живых только в одном случае — если сдадутся в плен. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Соловьев Live».

«В живых остается только тот, кто принимает решение сдаться в плен, поднимает руки и складывает оружие», — сказал он, показывая пленных военнослужащих 80-й бригады ВСУ, сдавшихся в Курской области.

Он отметил, что всего в составе украинского отряда находились 10 человек, однако выжили только эти двое, которые решили сдаться, остальные были уничтожены.

17 августа глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о взятии в плен двоих военнослужащих ВСУ силами отряда специального назначения «Ахмат» и морпехов из 810-й бригады Вооруженных сил РФ. По словам Кадырова, боевая подготовка украинских военных «оставляет желать лучшего», а потому попадание в плен — «это лучший исход, на который они могли рассчитывать».

До этого Алаудинов заявил, что украинские военные начали активно сдаваться в плен в Курской области.

Ранее несколько украинских мародеров попали в плен в Курской области.

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