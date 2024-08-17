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Российские военнослужащие отразили атаку противника под Суджей

Минобороны: отражена атака ВСУ вблизи Коренево, Русского и Черкасского Поречного

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России отразили атаки противника в районе поселка Коренево, сел Русское Поречное и Черкасское Поречное. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что со стороны Вооруженных сил Украины в атаке участвовали штурмовые группы 22-й и 115-й механизированных, а также 95-й штурмовой бригад при поддержке бронетехники.

«Ударами авиации, огнем артиллерии и грамотными действиями обороняющихся войск противнику нанесено поражение», — сообщили в Минобороны РФ.

Потери противника составили один танк, 11 бронированных машин и неизвестное число солдат.

17 августа сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации «Искандерами» уничтожили ракетную систему залпового огня M270 MLRS в Сумской области. Предварительно ее месторасположение было выявлено подразделением разведки.

Кроме того, российские вертолеты Ка-52 нанесли удар авиационными ракетами по бронированной военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Разведка доложила, что все цели успешно поражены, сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее были названы суточные потери ВСУ в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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