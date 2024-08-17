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Постпред Крыма назвал нападение на Курскую область наемнической войной НАТО

Постпред Крыма Мурадов назвал ВСУ наемной армией НАТО

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РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически являются наемнической армией Североатлантического альянса (НАТО), а нападение на Курскую область — необъявленной войной. Об этом заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

«Происходящие события следует квалифицировать как необъявленную войну Североатлантического блока против нашей страны. Речь идет о начатой против нашей Родины полномасштабной наемнической войне НАТО», — сказал он.

По его словам, в данном случае наемными войсками являются ВСУ, которые оплачиваются странами НАТО и оснащаются современным вооружением. Также альянс помогает украинской армии планировать и реализовывать диверсии, а также прикрывать эти операции с помощью подконтрольных международных средств массовой информации и соцсетей, отметил Мурадов.

Также в состав ВСУ вошли военные стран НАТО и наемники из других стран, которые принимают активное участие в конфликте с Россией.

30 июля Мурадов заявил, что на Западе сформировался серьезный компонент политики — «антирусский нацизм». По его словам, это особая форма нацизма и это не неонацизм. Мурадов уверен, что впервые это мировоззрение сформировалось в странах Балтии, позднее появилось в европейских странах.

Ранее постпред Крыма Мурадов обвинил НАТО в захвате исторических территорий России.

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