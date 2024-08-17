Российский вертолет атаковал силы ВСУ в Курской области

Российский вертолет Ми-28НМ ударил по скоплению живой силы и технике подразделений Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области. Об этом сообщило российское министерство обороны.

В ведомстве отметили, что он наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13. По докладам разведки, все цели были поражены.

В Минобороны добавили, что после применения авиационных средств поражения, экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Оборонное ведомство РФ также сообщило, что российские военные уничтожили две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, а также поразили самолет и три вертолета ВСУ на аэродромах.

Кроме того, российские силы ПВО за сутки сбили 35 украинских дронов и 10 снарядов HIMARS.

Ранее Минобороны РФ назвало провокацией сообщения о подготовке удара по Курской АЭС.