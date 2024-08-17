Названы суточные потери ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 300 бойцов в Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По данным ведомства, за аналогичный промежуток времени проникшие в Курскую область украинские формирования лишились 25 боевых бронированных машин и трех танков. Кроме того, Вооруженные силы РФ вывели из строя одну боевую машину пехоты и три бронетранспортера.

«Также [ВСУ потеряли] восемь автомобилей, пусковую установку ЗРК (зенитно-ракетного комплекса — «Газета.Ru») IRIS-T, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в заявлении.

При этом всего за время вторжения в российский регион ВСУ лишились до 3 160 солдат, 44 танков и 43 бронетранспортеров. Вместе с этим ВС РФ уничтожили 111 автомобилей, 244 боевые бронированные машины и 63 единицы иных видов техники. В том числе речь идет о трех реактивных системах залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — подчеркнули в министерстве.

В частности, бойцы группировки российских войск «Север» занимаются ликвидацией в лесных массивах мобильных групп украинских войск, пытавшихся зайти вглубь Курской области в направлении населенных пунктов Каучук и Алексеевское. Солдаты действуют при поддержке армейской авиации и артиллерии.

16 августа Минобороны РФ заявило, что военнослужащие страны пресекли попытку ВСУ проникнуть вглубь Курской области. Украинских штурмовиков заметили в районе населенных пунктов Каучук и Анастасьевка.

Ранее российский генерал рассказал, где в Курской области украинские военные чаще всего попадают в плен.