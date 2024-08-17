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В ДНР при атаке со стороны украинских войск пострадали два человека

СЦКК: мужчина и женщина пострадали при атаках ВСУ на Донецк и Енакиево

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РИА «Новости»

Два человека получили ранения в результате утренних обстрелов Донецкой народной республики (ДНР) со стороны украинских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По информации ведомства, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили 20 снарядов так называемого «натовского» калибра по Петровскому району Донецка. Из-за действий украинских солдат пострадал мужчина 1977 года рождения, который в момент атаки находился на территории рынка на улице Добровольского.

Кроме того, атаке подвергся населенный пункт Енакиево. Военные ВСУ нанесли удар по городу при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«В результате <…> пострадала женщина 1940 года рождения», — говорится в заявлении.

Иные подробности, включая состояние раненых, пока не поступали.

16 августа украинские солдаты обстреляли Петровский район Донецка, где находится торговый центр «Галактика». В здании начался пожар, и оно оказалось полностью разрушено. По последним данным, ранения различной степени тяжести получили 13 человек.

Ранее в донецком городе Горловке при атаке ВСУ пострадали тушившие пожар сотрудники экстренных служб.

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