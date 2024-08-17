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На ЗАЭС отреагировали на возможную атаку станции «грязной» атомной бомбой

Персонал Запорожской АЭС обеспечивает безопасность станции в полном объеме

Персонал Запорожской АЭС обеспечивает безопасность станции в полном объеме на фоне сообщений о риске атаки АЭС «грязной» ядерной бомбой со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по коммуникациям Евгению Яшину.

«Безопасная эксплуатация АЭС обеспечивается нами в полном объеме», — заявила Яшина.

Речь идет о возможной атаке атомной станции украинскими Вооруженными силами — отмечается, что боевики хотят использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, которые уже завезены в населенный пункт Желтые Воды в Днепропетровской области.

До этого офис генерального секретаря ООН и офис МАГАТЭ не стали комментировать риск ядерной атаки по российским атомным электространциям.

Военкор Марат Хайруллин заявлял, что ВСУ готовятся взорвать грязную ядерную бомбу в Курской области.

По его словам, удары планируют нанести по местам хранения отработавшего ядерного топлива АЭС. Он не исключил, что это возможно во время очередной попытки атак со стороны Глухова на Рыльск.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что спецслужбы Запада курируют планируемую Киевом атаку на Курскую и Запорожскую атомные станции (АЭС).

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