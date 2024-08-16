Спецслужбы Запада курируют планируемую Киевом атаку на Курскую и Запорожскую атомные станции (АЭС). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, согласно оперативным данным, которые подтверждают с разных сторон, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время собираются ударить по этим двум АЭС натовскими ракетами.

«Курируют террористическую атаку западные спецслужбы, в основном Британия. Без их ведома дальнобойные ракеты не летают по целям», — сказал подпольщик.

Он добавил, что в Сумы и Запорожье, которые контролируют украинские власти, съехалось большое число западных журналистов.

Вечером 16 августа в УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области сообщили, что Украина планирует нанести удары по Курской и Запорожской АЭС. Там заявили, целью этих атак является последующее обвинение России «в провокации (в самообстреле)», в рамках которой власти РФ могут принять ответные меры и ударить по территории Украины ядерным оружием.

В свою очередь, военный корреспондент Марат Хайруллин со ссылкой на источники сообщил, что ВСУ намерены нанести удары по местам хранения отработавшего топлива АЭС. По его словам, «спецбоеголовки для этой провокации» уже доставили на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат», расположенное в городе Желтые Воды Днепропетровской области.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.