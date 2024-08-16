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В подполье заявили о подготовке отступления ВСУ из Херсонской и Николаевской областей

Подпольщик Лебедев: ВСУ готовятся к отступлению из-под Херсона и Николаева

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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к отступлению и эвакуации из 54 населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По словам подпольщика, ему поступают сообщения из населенных пунктов, расположенных близко к линии боевого соприкосновения (ЛБС), о том, что их собираются эвакуировать.

Он добавил, что украинские военные срочным образом копают окопы и пытаются строить укрепрайоны в тех местах, которые сейчас находятся далеко от ЛБС.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что нападение на Курскую область обернулось серьезными потерями для украинской армии, которая активно расходует запасы техники и вооружений и рискует остаться без них в будущем.

По его словам, Вооруженные силы РФ перерезают пути снабжения противника на Южно-Донецком направлении, создавая угрозу для Краматорской агломерации. Также российские военные почти взяли Волчанск в Харьковской области, где ситуация для Вооруженных сил Украины ухудшается.

Ранее в Германии назвали поражение ВСУ вопросом времени.

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