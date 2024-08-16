Военкор заявил, что ВСУ собираются взорвать «грязную бомбу» под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят взрыв грязной ядерной бомбы в Курской области. Об этом сообщил военкор Марат Хайруллин в своем Telegram-канале.

«Готовят ядерную провокацию — взрыв грязной ядерной бомбы», — написал он.

По словам военкора, удары планируют нанести по местам хранения отработавшего ядерного топлива АЭС. Он не исключил, что это возможно во время очередной попытки атак со стороны Глухова на Рыльск.

По данным источников военкора, спецбоеголовки для ядерной провокации уже доставили в город Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат».

Хайруллин не исключил вероятности удара как по Курской, так и по Запорожской АЭС.

До этого в Минобороны РФ предположили, что у Киева есть «грязная бомба». С таким заявлением выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о реакции на данные о разработке Украиной «грязной бомбы».