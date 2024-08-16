Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полковник оценил мобилизационный потенциал Украины

Полковник Кошкин: рейд под Курск создаст проблемы для Украины при мобилизации

close
100%
Serhiihudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прорыв Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области приведет к проблемам с мобилизацией в стране. Таким мнением поделился полковник в отставке, военный эксперт, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в интервью «Ленте.ру».

«Об этом демографическом потенциале для ВСУ споры идут давно. Тут еще важный момент, как его взять. Нужно создать механизмы, чтобы наладить конвейер изъятия потенциальных контрактников для службы в ВСУ. Но закон, который был принят, как они считают, пропагандирует мобилизацию после атаки на Курскую область. Особенно среди западных своих наставников, что мы смогли сделать рейд, давайте нам деньги и оружие», — сообщил Кошкин.

Полковник в отставке отметил, что западные СМИ пишут о том, что «вылазка на территорию Курской области — это был тупик».

16 августа глава города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив рассказал, что из-за низких показателей по поимке уклонистов власти приняли решение усилить мобилизацию.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно документу, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать деньги, управлять автомобилем и оформлять паспорт и загранпаспорт.

Ранее сообщалось, что украинцы жгут военные машины в знак протеста против мобилизации.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами