Полковник оценил мобилизационный потенциал Украины

Прорыв Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области приведет к проблемам с мобилизацией в стране. Таким мнением поделился полковник в отставке, военный эксперт, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в интервью «Ленте.ру».

«Об этом демографическом потенциале для ВСУ споры идут давно. Тут еще важный момент, как его взять. Нужно создать механизмы, чтобы наладить конвейер изъятия потенциальных контрактников для службы в ВСУ. Но закон, который был принят, как они считают, пропагандирует мобилизацию после атаки на Курскую область. Особенно среди западных своих наставников, что мы смогли сделать рейд, давайте нам деньги и оружие», — сообщил Кошкин.

Полковник в отставке отметил, что западные СМИ пишут о том, что «вылазка на территорию Курской области — это был тупик».

16 августа глава города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив рассказал, что из-за низких показателей по поимке уклонистов власти приняли решение усилить мобилизацию.

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно документу, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать деньги, управлять автомобилем и оформлять паспорт и загранпаспорт.

Ранее сообщалось, что украинцы жгут военные машины в знак протеста против мобилизации.