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Украина эвакуирует всех жителей Димитрова

Третьяк: Украина эвакуирует жителей Димитрова на подконтрольной ВСУ части ДНР

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Carlos Barria/Reuters

Власти Украины пытаются эвакуировать всех жителей города Димитрова (украинское название Мирноград) на подконтрольной украинским властям территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава городской военной администрации Юрий Третьяк, его слова приводит агентство РБК-Украина.

«Люди выезжают, но не так быстро, как того требует ситуация», — сказал он.

По словам Третьяка, «всех людей из Мирнограда планируют вывезти до конца августа». Об эвакуации в городе объявляли еще в начале августа, но в Димитрове остаются порядка 20 тыс. человек.

Глава городской военной администрации отметил, что власти уговаривают уезжать и жителей Красноармейска (украинское название — Покровск).

«Есть люди, которые во что бы то ни стало отказываются уезжать», — добавил Третьяк.

15 августа власти Красноармейска (украинское название — Покровск) на подконтрольной Украине территории Донецкой народной республики (ДНР) признали, что Вооруженные силы Российской Федерации подошли «почти вплотную» к городу. Глава городской военной администрации Сергей Добряк в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, призвал жителей эвакуироваться.

Ранее сообщалось, что штурмовики ВС РФ вошли в Торецк.

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