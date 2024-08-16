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Появились кадры работы российской системы дистанционного минирования

Минобороны показало видео работы системы дистанционного минирования «Земледелие»

Министерство обороны России распространило видеоролик, на котором показана боевая работа системы дистанционного минирования «Земледелие» группировки войск «Север».

«Расчеты инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие» провели минирование местности в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области для закрытия проходов к приграничным районам Курской области», — говорится в сообщении.

Система «Земледелие» предназначена для оперативного создания минных полей на особо опасных направлениях. На представленном ролике показано, как машина, стоя на прикрытом деревьями участке дороги, совершает серию выстрелов.

До этого Минобороны России опубликовало видео, на котором российские вертолеты Ка-52 нанесли удар по бронированной и автомобильной технике ВСУ в районе, прилегающем к границе Курской области. В ходе операции воздушные судна использовали управляемые авиационные ракеты «Вихрь», чтобы поразить заранее выявленные цели.

Ранее власти рассказали о ситуации с лекарствами в Курской области.

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