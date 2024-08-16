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В Белоруссии заявили о готовности адекватного ответа украинским провокациям

Глава Генштаба Белоруссии Муравейко заявил о готовности ответа любым провокациям

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»

Военнослужащие Белоруссии готовы дать адекватную реакцию на любые провокации и вызовы с украинской стороны. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко, передает БелТА.

«Мы контролируем нашу государственную границу, нарастили силы и средства разведки, ведем создание определенных запасов и возможностей для создания и развертывания группировок», — сказал глава Генштаба.

Муравейко отметил, что на текущий момент на южном участке границы республики усилили военное присутствие. Также командование армии Белоруссии пересмотрело состав сил и средств, которые применяются для обеспечения безопасности государства.

До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины. Глава оборонного ведомства отметил, что украинская сторона продолжает наращивать активность подразделений вдоль всей государственной границы.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, у республики есть все необходимые средства для отражения «пакостей» в ее отношении. Глава государства добавил, что постоянно получает от госсекретаря и председателя КГБ данные относительно возможностей государства по противодействию угрозам стране.

Ранее в Белоруссии рассказали о значительном усилении ВС на границе с Украиной.

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