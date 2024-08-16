Российские военные уничтожили несколько самоходных огневых установок ЗРК Patriot и «Бук-М1»

Российские войска за неделю поразили три самоходные огневые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и «Бук-М1». Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Поражены семь пусковых установок РСЗО и 34 орудия полевой артиллерии. Уничтожены три самоходные огневые установки зенитных ракетных комплексов Patriot американского производства и «Бук-М1», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, отметили в министерстве, ВС России уничтожили четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации с 10 по 16 августа нанесли 17 ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по украинским аэродромам и местам производства и хранения беспилотников.

Кроме того, в ведомстве добавили, что российские подразделения группировки войск «Север» отражают попытки вторжения Вооруженных сил Украины на территорию РФ на Курском направлении.

Ранее в Курской области российский боец сжег БМП-1 канистрой с бензином.