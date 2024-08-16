Минобороны России сообщило о сдаче в плен более 50 украинских военнослужащих

Более 50 солдат Вооруженных сил Украины сдались в плен российским войскам за неделю боев на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 57 украинских военнослужащих», — говорится в сводке ведомства.

В ней также сообщается, что подразделениями группировки российских войск «Днепр» нанесено поражение формированиям механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери украинской армии, по данным министерства, составили до 555 военных.

15 августа Financial Times сообщила, что Украина и Россия начали переговоры об обмене военными, которые были взяты в плен в ходе боев в Курской области.

В Главном управлении разведки минобороны Украины рассказали, что в первую очередь в списке обмена находятся больные и тяжелораненые военнослужащие.

Ранее появилось видео допроса пленных солдат ВСУ в Курской области.