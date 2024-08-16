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Российские силы ПВО отразили удар ракет ATACMS по Крымскому мосту

МО РФ: российские силы ПВО отразили удар ракет ATACMS по Крымскому мосту

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Defense Ministry/Global Look Press

Министерство обороны России заявило, что в ночь на пятницу, 16 августа, средства противовоздушной обороны отразили групповой удар 12 оперативно-тактических ракет ATACMS по Крымскому мосту.

«Все ракеты уничтожены», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что США хотят, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали ракеты ATACMS для атак на Крым, а не на Курскую область. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что данное пожелание связано с ограниченным количеством ракет, которые США предоставляют Украине. В Вашингтоне предлагают сосредоточить имеющийся запас на ударах по Крыму.

До этого заместитель официального представителя американского государственного департамента Ведант Патель заявил, что США и Украина ведут «приватные» переговоры о возможности использовать баллистические ракеты ATACMS для ударов по военным базам на территории РФ.

Ранее эксперт рассказал о последствиях применения ВСУ ракет ATACMS в Курской области.

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