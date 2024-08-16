В Белоруссии заявили о высокой вероятности украинских провокаций

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины. Об этом сообщает БелТА.

«В условиях присутствия украинских вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций, в том числе с задействованием белорусских националистических формирований», — сказал министр.

Глава МО Белоруссии добавил, что на текущий момент напряженная обстановка остается на южном направлении. По его словам, украинская сторона продолжает улучшать системы охраны границы, а также наращивать активность подразделений вдоль всей государственной границы.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике определены более 20 бригад и батальонных групп, которые задействуют на границе для недопущения прорыва со стороны Украины. По его словам, все военные знают местность, которую они занимают.

Ранее Лукашенко призвал заканчивать «драчку» на Украине и приступать к переговорам.