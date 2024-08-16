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Появились подробности о состоянии пилотов упавшего под Иркутском Ту-22М3

SHOT: экипаж упавшего самолета Ту-22М3 находится в состоянии средней тяжести

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Кадр из видео/Телеграм-канал «Baza»

Экипаж бомбардировщика Ту-22М3, который потерпел крушение в Иркутской области, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации канала, врачи диагностировали у одного из пилотов черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом копчика. У второго члена экипажа — перелом грудины. Третий летчик получил перелом ноги, утверждают журналисты.

На текущий момент, по данным Telegram-канала, все выжившие члены экипажа доставлены в областную больницу.

Бомбардировщик Ту-22М3 разбился 15 августа. В Минобороны сообщили, что четверо пилотов катапультировались. Самолет совершал плановый полет и упал в безлюдной местности, пострадавших и разрушений на земле не было.

Позже губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что один из летчиков бомбардировщика получил травмы несовместимые с жизнью. Глава региона выразил свои искренние соболезнования родным и близким летчика.

Местные жители видели, что самолет во время падения развалился на части. Они услышали три сильных взрыва. По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа левого двигателя. Самолет выполнял плановый полет. Местная жительница сообщила «Газете.Ru», что в этот раз бомбардировщик летел выше, чем обычно в этом районе.

Ранее крушение бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области попало на видео.

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