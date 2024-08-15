Суд арестовал офицера ВДВ за мошенничество

Командир подразделения российских Воздушно-десантных войск ВДВ, бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова, подполковник Константин Фролов арестован по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Фигуранту дела комбрига ВДВ подполковнику Константину Фролову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество организованной группой в особо крупном размере»). Он был задержан в Петербурге, этапирован в Москву и арестован», — сообщили в правоохранительных органах.

До этого командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артем Городилов, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, не признал вину.

Накануне стало известно, что сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали комбрига ВДВ Городилова. Полковник, находящийся под санкциями США, был арестован в Рязани, после чего он был доставлен в Москву и передан в ведение Главного военного следственного управления Следственного комитета.

Ранее экс-командующий 58-й армией генерал Попов дал изобличающие показания на своих предполагаемых подельников.