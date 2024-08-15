Италия получит от США шесть ударных беспилотников

Государственный департамент разрешил Пентагону продажу Италии шести беспилотников MQ-9 Reaper, станций контроля, радаров и другого оборудования на $738 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе американского дипломатического ведомства.

«Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Италии воздушных судов MQ-9 Block 5 и соответствующего оборудования на сумму 738 миллионов долларов», — сообщается в релизе.

При этом уточняется, что помимо беспилотников, итальянские Вооруженные силы получат также три станции наземного контроля за ними, девять радаров с возможностью наблюдения за морским пространством и сопутствующее оборудование.

До этого в посольстве Японии в России заявили, что Токио не будет поставлять украинской армии летальное вооружение.

Ранее Китай заявил, что не поставляет оружие сторонам украинского конфликта.