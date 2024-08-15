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В США не исключили возможность отправки на Украину крылатых ракет JASSM

Politico: США открыты для идеи отправки на Украину ракет большой дальности JASSM

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U.S. Air Force

США открыты для идеи поставок на Украину крылатых ракет большой дальности JASSM. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на должностных лиц в американской администрации, которые пожелали остаться анонимными.

Источники издания рассказали, что Вашингтон еще не принял окончательное решение о передаче Киеву упомянутых снарядов. Тем не менее команда президента страны Джо Байдена продолжает прорабатывать детали возможного договора о поставках JASSM.

В частности, американским специалистам было поручено убедиться, что украинские военные самолеты способны нести снаряды весом 2 400 фунтов (более одной тонны) с боеголовкой весом 1 000 фунтов (более 450 кг). Власти США, в свою очередь, приступили к изучению механизма передачи чувствительных технологий другим государствам.

При этом авторы материала обратили внимание, что до сих пор Вашингтон снабжал данными ракетами «только своих ближайших союзников». К текущему моменту JASSM получили лишь Польша, Финляндия и Австралия. Ожидается, что в ближайшие годы эти ракеты появятся у Нидерландов и Японии. Еще ряд западных стран, включая Германию, все еще находятся на стадии переговоров с США.

Ранее в Государственном департаменте США дали понять, что обсуждают с Украиной возможность ударов по РФ баллистическими ракетами ATACMS.

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