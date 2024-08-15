В США не исключили возможность отправки на Украину крылатых ракет JASSM

США открыты для идеи поставок на Украину крылатых ракет большой дальности JASSM. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на должностных лиц в американской администрации, которые пожелали остаться анонимными.

Источники издания рассказали, что Вашингтон еще не принял окончательное решение о передаче Киеву упомянутых снарядов. Тем не менее команда президента страны Джо Байдена продолжает прорабатывать детали возможного договора о поставках JASSM.

В частности, американским специалистам было поручено убедиться, что украинские военные самолеты способны нести снаряды весом 2 400 фунтов (более одной тонны) с боеголовкой весом 1 000 фунтов (более 450 кг). Власти США, в свою очередь, приступили к изучению механизма передачи чувствительных технологий другим государствам.

При этом авторы материала обратили внимание, что до сих пор Вашингтон снабжал данными ракетами «только своих ближайших союзников». К текущему моменту JASSM получили лишь Польша, Финляндия и Австралия. Ожидается, что в ближайшие годы эти ракеты появятся у Нидерландов и Японии. Еще ряд западных стран, включая Германию, все еще находятся на стадии переговоров с США.

Ранее в Государственном департаменте США дали понять, что обсуждают с Украиной возможность ударов по РФ баллистическими ракетами ATACMS.